موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، علي على ملعب ستاد السلام.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

ويدخل الزمالك المواجهة وهو في قمة ترتيب جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق أبوسليم الليبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه ساجرادا الأنجولي بنفس عدد النقاط بفارق الأهداف، بينما يأتي في المركز الأخير سوار الغيني دون نقاط.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.