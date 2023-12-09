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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استمرار برنامج تنمية المهارات الكشفية لدى الشباب في سيناء

البرنامج الكشفي لتنمية
البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لدى الشباب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،  البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في مراكز الشباب على المستوى المحلي خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٥ الي  ٢٠٢٤/١/١٥ . ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، و جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لإدارة تنمية النشء ،وايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ،وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية.

200 طليع

 وقال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء ، إنه يتم التدريب في المراكز من خلال القاده الكشفيين بعدد ٢٠٠  طليع لكل مركز . 

 وأكد أنه تم تنفيذ البرنامج بمركز شباب مدينة العريش تدريب الفرق الكشفية على استكمال انواع النيران ونماذج كشفيه وألعاب رياضيه وسمر تدريب القائد عبد اللطيف صوان والقائد محمود. حجاب. 

   

 كما نفذ مركز شباب الضاحية تدريب الاشبال والزهرات على سداسيات الفرق وكل سداسي بالمسمي الخاص به ومراجعة الوعد والقانون وبعض الربطات والصيحات الكشفية،  تدريب القائده هدي علوي والقائد خالد شوقي . 

     كما نفذ مركز شباب السلام تدريب الاشبال والزهرات تقسيم الاشبال لسداسيات وتقسيم مهام عليهم ومعرفة انواع النيران ، واستخدام  تطبيق عملي على النار الهرمية الاتجاهات وخريطة شبه جزيرة سيناء ،تدريب القائده ايه سعيد . 

    كما نفذ مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش تدريب الفرق الكشفية تم تدريب على عمل معسكر كشفي بالعقده والربطه  ، وتم عمل بوابه كشفيه وساري علم أثناء التدريب القائد خالد حجاب .

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انطلاق 10 قوافل دعوية إلى مساجد الإدارات الفرعية بأوقاف شمال سيناء

سيناء البرنامج الشباب المهارات الكشفية

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