تعليم سيناء يعلن جاهزية 37 مدرسة بالمحافظة للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء، جاهزية 37 مدرسة ( لجنة انتخابية) بالمحافظة لاستقبال المواطنين للاستحقاق الانتخابي للرئاسة والذي سيجرى على مدار الثلاث أيام وهي ١٠ ،١١ ،١٢ ديسمبر الجاري.

وقد تم عمل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الست برئاسة مدير الإدارة بكل إدارة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية ، والغرفة المركزية بديوان عام المحافظة ، بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اللواء الدكتور/محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



وتم تجهيز المدارس المخصصة لإستقبال الإستحقاق الإنتخابي للرئاسة، بجميع المستلزمات اللازمة من نظافة داخل المدارس وخارجها ، وتجهيز دورات المياه ، وكذلك أماكن الإنتظار اضاءة اللجان الانتخابية ، بالاضافة الى وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين وتجهيز مولدات الكهرباء ، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والغير قادرين على السير.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد وجاهزية المدارس للعملية الانتخابية ،وأعرب عن ثقته الكبيرة في الحضور القوي للعاملين في قطاع التعليم شمال سيناء للمشاركة في الانتخابات ، على كافة الأصعدة والمستويات سواء العاملين بديوان عام المديرية ، أو بالإدارات التعليمية الست ، وذلك بتقسيمهم على دفعات على مدار ساعات التصويت حتى الساعة الثانية بعد الظهر .



37مدرسة :

ويبلغ عدد المدارس اللتي سيتم فيها عملية الإستحقاق الإنتخابي للرئاسة (٣٧) مدرسة على مستوى المحافظة وهي كالآتي :

مدينة العريش (١٨) مدرسة وهي مقسمة كالآتي:

- قسم أول العريش (٤) مدارس وهي مدرسة الشهيد أحمد سلامة حمدان ب ، ومدرسة الشهيدة سلمى سعيد أبو السعيد ب ، ومدرسة عباس صالح ب ، ومدرسة الشهيد ملازم أول محمد إبراهيم سليمان التجارية بنين بالريسة.



و قسم ثان العريش "٧" مدارس وهي :-

مدرسة احمد عرابي الابتدائيه ، مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين ، مدرسة الشهيد شريف محمد حسين تعليم اساسي ، مدرسة الشهيد النقيب رفيق عزت الإعدادية بنين ، مدرسة الشهيدة الدكتوره بسمه سعيد راشد الإعدادية بنات ، مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائيه ، مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية للبنات.

و قسم ثالث العريش "٣" مدارس وهي :-

مدرسة العريش الثانوية الصناعية المتقدمة ، مدرسة الشهيد محمد حمدى بكير للتعليم الأساسي ، مدرسة السادات الإعدادية بنين

و قسم رابع العريش "٤" مدارس وهي:-

مدرسة أبو حنيفة الابتدائيه ، مدرسة الشهيد علاء الريس ثانوية بنات ، مدرسة الشهيد محمد علي ماهر الابتدائيه ، مدرسة حمدي عواد الابتدائيه.



وفي مدينه بئر العبد الاجمالي "١٢" مدرسة + معهد أزهري اعدادي ثانوي بنين.

داخل بئر العبد "٦" مدارس و مركز رمانة "٦" مدارس وهي:-

مدرسة بئر العبد الابتدائيه ، مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات ، مدرسة الخربة الابتدائيه ، مدرسة السادات الابتدائيه المشتركه ، مدرسة بئر العبد الثانوية العسكرية بنين ، مدرسة الروضه الإعدادية المشتركة.

وفي قرية رمانة:- مدرسة كمال العو الابتدائيه ، مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي ، مدرسة الكرامة الابتدائيه ، مدرسة رمانة الابتدائيه المشتركه ، مدرسة سالم اليماني الابتدائيه المشتركه ، مدرسة متعب هجرس الابتدائيه المشتركه.



وفي مركز الحسنة مدرستان و معهد أزهري ( معهد الشهيد حمادة فتحي الديني الازهري ، والمدرسة هي مدرسة بغداد الابتدائيه المشتركه ، مدرسة القسيمة الابتدائيه.



وفي مركز نخل:- مدرسة واحدة وهي مجمع التمد للتعليم الأساسي.



وفي مركز الشيخ زويد ، مدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة ، مدرسة الشهيد النقيب محمود صلاح فارس للتعليم الأساسي بنين.

وفي مركز رفح ، مدرسة الشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركه ، مدرسة الغزالي الثانوية للبنات.

