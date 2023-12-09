جناح الأهلي يطالب الخطيب بالرحيل عن النادي بعد خروجه من حسابات كولر

يبدو أن لاعب النادي الأهلي، أحمد عبد القادر، يقترب من مغادرة الفريق بعد استبعاده من قائمة المدرب مارسيل كولر خلال بطولة كأس العالم للأندية.

عبد القادر خرج من حسابات كولر في الموسم الحالي، حيث شارك في 7 مباريات فقط من أصل 20، ولم يحقق إلا هدفًا وصنع هدفين.

تزايد غضب واستياء عبد القادر مع تصريحات كولر بعد مباراة الفريق مع شباب بلوزداد، حيث أشار المدرب إلى أن اختيار اللاعبين يتم بناءً على أدائهم في التدريبات، وأنه يختار الذي يمنحه الفوز.

تبدو هذه التطورات تشير إلى اقتراب رحيل أحمد عبد القادر عن النادي الأهلي في ظل عدم توافقه مع خطط المدرب وقلة مشاركته في المباريات.

عبد القادر يطلب الرحيل

وكشف الإعلامي إسلام صادق طلب اللاعب أحمد عبد القادر بالرحيل عن الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب اسلام صادق :"أحمد عبد القادر يطلب الرحيل عن الأهلي بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية".