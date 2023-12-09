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رئيس التحرير
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تعليم

خبير: التعليم العالي تسعى لتحسين تصنيف الجامعات ببرامج متطورة في مجالات حديثة

التعليم العالي تسعى
التعليم العالي تسعى لتحسين تصنيف الجامعات ببرامج متطورة

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي تستهدف استحداث برامج متنوعة وجديدة من نوعها بجامعات مصر الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي والهندسة النووية وعلوم البيانات، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية وتعزيز البحث العلمي في هذه المجالات الحديثة، حيث يتطلع القطاع التعليمي إلى مواكبة التطورات العلمية وتحقيق تواكب فعالة مع معايير التعليم العالمي.

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مواكبة تطورات نظم الدراسة بالجامعات العالمية

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أهمية هذه البرامج في تلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، حيث يسهم تدريب الطلاب في هذه المجالات المتقدمة في تأهيلهم للمشاركة في التحولات التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها المستقبلية.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن الجامعات المصرية تسعى لإنشاء البرامج المتنوعة في كافة المراحل، بهدف مواكبة تطورات نظم الدراسة في الجامعات العالمية في الذكاء الإصطناعي وغيرها من البرامج الأخرى، بالإضافة إلى تحقيق متطلبات سوق العمل الحديثة.

أهمية استحداث برامج جديدة في الجامعات المصرية

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن أهمية استحداث برامج جديدة في الجامعات المصرية تتمثل في الآتي:

سد الفجوة المعرفية بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية:

وتتميز الجامعات العالمية بتقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل، ولذلك فإن استحداث برامج جديدة في الجامعات المصرية يساعد في سد الفجوة المعرفية بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية:

وتعتمد التصنيفات العالمية للجامعات على عدة معايير، منها جودة البرامج التعليمية، ومخرجات التعليم، ومساهمة الجامعة في المجتمع، ولذلك فإن استحداث برامج جديدة في الجامعات المصرية يساعد في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، وجعلها أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

تحقيق متطلبات سوق العمل الحديثة:

وتتغير متطلبات سوق العمل باستمرار، ولذلك فإن استحداث برامج جديدة في الجامعات المصرية يساعد في تحقيق متطلبات سوق العمل الحديثة، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل في الوظائف المتاحة.

أهداف استحداث البرامج الجديدة

تهدف استحداث البرامج الجديدة في الجامعات المصرية إلى تحقيق الأهداف التالية:

- إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي والهندسة النووية وعلوم البيانات.

- مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مثل التغيرات المناخية والتحول الرقمي.

- تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة المجتمع في المستقبل.

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