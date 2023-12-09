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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير العمل يوجه المديريات بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لتسهيل مشاركة العمال بالانتخابات

صدى البلد

وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم السبت، مديريات العمل بالمحافظات، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التي تبدأ فعالياتها في الداخل غدًا الأحد ، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة فريق العمل المركزي - الذي شكله الوزير بقرار رسمي- بكافة التفاصيل على مدار اليوم.

وكلف الوزير مديري المديريات، بالتنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال ، لتمكين العاملين  في المصانع والشركات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بوصفه واجب وطني، وحق دستوري وقانوني، وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع، وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك، مع التزام العامل بنظام التناوب الذي يضعه صاحب العمل، وفق المواعيد التي يحددها.

وحث  الوزير الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع ، استكمالاً لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية، وبناء جمهوريتها الجديدة ، بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ.

وتجرى غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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