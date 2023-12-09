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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الهيئة الوطنية يوجه رسالة للمصريين قبل ساعات من انطلاق الانتخابات

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وجه المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الرسائل المهمة للمواطنين وذلك قبل إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والتي جاء أبرزها كالتالي:
 

- أثبت المصريون في الخارج أنهم بعيدون عن الوطن وقلوبهم معنا

- المصريون في الخارج انطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات وبرودة الطقس في بعض المناطق


- المصريون في الخارج أثبتوا للعالم كيف يكون الانتماء للوطن


- غدا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر


-أثق في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة لآداء الواجب الوطني في الاستحقاق الانتخابي الأهم لاختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة
 

- مصر الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل


- يشرف قاض على كل صندوق وهي الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها


-الهيئة يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامةرئيس هيئة الانتخابات المصرية: الهيئة استحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم


- تجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تكون نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين


- نطالب المواطنين بالمشاركة في رسم خريطة المستقبل وتلبية نداء الوطن

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المصريين في الخارج أثبتوا أنهم بعيدين عن الوطن بأجسادهم فقط، ولكن قلوبهم معنا، فانطلوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد، وبرودة الطقس في البعض الآخر.

وأشار بدوي، خلال كلمة له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن المصريين في الخارج أثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن، وغدا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، معربا عن ثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر لاستكمال ما بدأه المصريين في الخارج.

وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاضي على كل صندوق، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في يسر، واستحدثت لذوي الإعاقة طرق جديدة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن نتيجة الانتخابات ستأتي معبرة عن إرادة المصريين، موجها رسالة للمصريين، قائلا: "شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن".
 

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