مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

اعترف مهندس دار السلام المتهم بإنهاء حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده، باعترافات تفصيلية عن جريمته.

نص اعترافات مهندس دار السلام

وقال مهندس دار السلام، إنه استغل جهل والده وقام بالاستحواذ على العقارات الخاصة به وعددها عقاران، وعندما علم والده بالأمر نشبت بينهما خلافات في الفترة الأخيرة، وبتاريخ 1 ديسمبر تشاجر مع والده، بسبب العقارات المملوكة له.

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وأضاف المهندس المتهم في جريمة دار السلام، أنه يوم الواقعة نشبت بينه وبين والده مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بإطلاق أعيرة نارية عليه من بندقية آلية، وعندما تدخلت والدته لاحقها على السلم وأطلق عليها أعيرة نارية.

مهندس دار السلام: دفنتهم وحطيت عليهم أسمنت

وتابع المهندس المتهم بجريمة دار السلام، أنه قام بوضع جثمان والدته أسفل المرتبة الخاصة بالسرير الخاص بها، ثم وضع جثمان والده في جراج العقار، وبتاريخ 6 ديسمبر حضر إليه شقيقه وصديق والده لإقناعه بالتنازل عن العقارات.

وأكمل المتهم - مهندس دار السلام - أنه أطلق على شقيقه وصديق والده أعيرة نارية أودت بحياتيهما، وقام بنقل جثامينهم إلى شقة في الطابق الأول بذات العقار، ثم وضع طبقة أسمنتية على الجثامين لمنع انبعاث الرائحة وقام بسرقة 3 هواتف من والده ووالدته وسلسلة ودلاية وحلق.

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وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في جريمة مهندس دار السلام، الذي أنهى حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده باستخدام بندقية آلية في منطقة دار السلام بسبب خلافات على عقارين ملك والده، وقام بدفن جثامينهم في ذات العقار.

وفجرت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة مفاجأة، حيث تبين قيام المتهم - مهندس دار السلام - بإنهاء حياة والده ووالدته يوم 1 ديسمبر ثم إنهاء حياة شقيقه وصديق والده يوم 6 ديسمبر، بـ 6 طلقات نارية، وطلقة نارية من فرد روسي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم تشاجر مع والده بسبب خلافات على ملكية عقارين وقام بالاستحواذ عليهم وما إن علم والده حتى تشاجر معه فقام بإطلاق الأعيرة النارية عليه وقتله ثم قتل والدته على سلم العقار، وبعد 5 أيام حضر إليه شقيقه وصديق والده للتنازل عن المنزل، فقام بإنهاء حياتهم داخل المنزل.