محافظة السويس تستعد للانتخابات الرئاسية

استعدت محافظة السويس لاستقبال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣، والمقرر إجراؤها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل في ال ٥ أحياء وتضم لجنة عامة و ٤٩ مركز انتخابي و ٦١ لجنة فرعية تضم عدد أصوات الناخبين ٤٨٤٥٠٢ صوت انتخابي.

ويضم حي السويس ٦ مراكز انتخابية يضموا ٧ لجان فرعية بهم ٦٨٢٤٥ ناخب

بينما يضم حي الأربعين ١٥ مركز انتخابي به ٢٢ لجنة فرعية يضم ١٨٦٧٦٢ صوت انتخابي وحي فيصل وبه ١٣ مركز انتخابي يشمل ١٥ لجنة فرعية لتستقبل ١٢٩٤٦٣ صوت انتخابي.

كما يضم حي عتاقة ٦ مراكز انتخابية ويضم ٧ لجان فرعية لاستقبال ٢١٦٤٣ ناخب أما حي الجناين به ٩ مراكز انتخابية تضم ١٠ لجان فرعية ليستقبل ٧٨٣٨٩ ناخب من الذين لهم حق التصويت من القطاع الريفي.

ووفقا لمصدر قضائي فإن لجان المغتربين وعددها 6 لجان فهي، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسىالتابعة لحي الجناين، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعةالسويس.

بالإضافة إلى 3مدارس أخرى بحي عتاقة وهي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناةالسويس، ولجنة أخرى بشاطئ أنابيب البترول بطريق السويس –السخنة، ولجنة للمغتربين بميناء السخنة .

وفي السياق ذاته ، أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتكليفهم بالمرور على كافة اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية مكلفا القيادات التنفيذية بالالتزام بتنفيذ كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

كما أكد على رئيس قطاع الكهرباء ورئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالمرور علي اللجان الانتخابية لتلافي أي ملاحظات خاصة بالمياه او الصرف الصحي أو انقطاع التيار الكهربائي مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير المولدات الكهربائية المطلوبة.

وشدد المحافظ، على السكرتير العام للمحافظة بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالأحياء ومديريات الخدمات بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات لمتابعة الأحداث أولا بأول.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بإزالة ورفع كافة المخلفات والنظافة العامة ومراجعة الانارة والمرافق العامة باللجان الانتخابية والتأكد من توفير عدد من المقاعد وإقامة سرادقات بكافة اللجان الانتخابية للتسهيل على المواطنين مع تواجد عدد من العاملين بالأحياء لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن في الوصول للجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وكلف المحافظ مديري فرع هيئة الرعاية الصحية، ومديرية الصحة بالاستعداد الجاد والقيام بدورهم علي اكمل وجه استعدادا للانتخابات مكلفا مرفق الإسعاف بتفيذه خطة انتشار سيارات الإسعاف المحددة الخاصة باللجان والمراكز الانتخابية.

وأكد المحافظ، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي كل مواطن ومطالبا المواطنين بأهمية ممارسة حق التصويت.

ونوه المحافظ، على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والاعلام والجمعيات الأهلية وذلك لتوعية العاملين بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطني خلال اجتماع بديوان عام محافظة السويس ، مؤكدا علي أهمية دور المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والنزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.