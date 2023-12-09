مساجد سيناء تحث الجمهور على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية

نفذت مديرية الأوقاف شمال سيناء، برنامج لقاءات عن الإيجابية بمساجد المحافظة في المدن والقرى عن " الإيجابية" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت إشراف الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

وأكد العلماء أئمة المساجد، أنَّ الإيجابيةَ عطاءٌ وجهدٌ وعملٌ، وشعورٌ بالمسئوليةِ تجاهَ الدينِ والوطنِ والمجتمعِ، ولقد تميزتْ حياةُ نبيِّنَا ﷺ بالإيجابيةِ في كلِّ مراحلِهَا.



الاستحقاقات الدستورية

وأكدوا ضرورة تلبية وأداء الواجب الوطني بالمشاركة الإيجابية الفعّالة في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية، وأن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، وعلينا أن نُري العالم كله مدى وعينا الوطني وقدرتنا على الممارسة الديمقراطية في أعلى درجاتها، وبما يكشف عن عمق تاريخ وحضارة هذا الشعب العظيم، وحرصه على مواصلة مسيرة البناء والتعمير لوطننا العزيز.



وأشاروا أنه على كل منَّا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى، وأن صوته أمانة، وأن واجبه أن يعطيه لمن يراه أهلًا لتحمل الأمانة بكفاءة واقتدار.