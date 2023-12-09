عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيقات: مهندس دار السلام دفن شقيقه وصديق والده في الطابق الأول بالعقار

جثامين - ارشيفية
جثامين - ارشيفية

كشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، تفاصيل جديدة في جريمة مهندس دار السلام، والذي انهى حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده وقام بوضع طبقة أسمنتية على جثامينهم داخل عقار بمنطقة دار السلام.

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

6 طلقات آلية.. التحقيقات: مهندس دار السلام ارتكب الجريمة على مدار يومين

قبور أسمنتية.. التحقيقات: مهندس دار السلام دفن والدته أسفل السرير ووالده بالجراج

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

 تفاصيل جديدة في واقعة مهندس دار السلام

 

تبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم انهى حياة المجني عليهم مستخدما بندقية آلية عيار 7.62 مم، وفرد روسي عيار 7.62 مم، حيث انهى حياة والده ووالدته بتاريخ 1 ديسمبر ثم عاد وانهى حياة شقيقه وصديق والده يوم 6 ديسمبر 2023.

اقرأ ايضا.. مأمورية الفجر وفيديوهات مخلة.. القصة الكاملة لسقوط كروان مشاكل في عرب بخواج

اقرأ ايضا.. 4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

اقرأ ايضا.. لم يحن عليها واستغل حداثة سنها .. حكاية فتاة الزاوية الحمراء وشقيقها

اقرأ ايضا.. مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم قام بإنهاء حياة شقيقه - هيثم فرخة - وصديق والده فرد الأمن باستخدام السلاح الناري، ثم قام بنقل جثامينهم إلى شقة بالطابق الأول، ثم أعد كمية من الأسمنت وقام بوضعها على الجثامين لمنع انبعاث الرائحة.

التحقيقات: المتهم قتل المجني عليهم على مدار يومين

وقالت التحقيقات، أن العقار مسرح الواقعة ملك والدي المتهم ويقطن به مهندس دار السلام برفقة والديه، حيث قام بارتكاب جريمته بسبب خلافات بينه وبين والديه على عقارين ملك والده بعدما قام بالاستحواذ عليهم مستغلا جهل والديه.

اقرأ ايضا.. شاهدته مع جارتي على السطح.. علياء تشكو زوجها: بتخان من 10 سنين

اقرأ ايضا.. فيديو المطبخ.. بلاغ يتهم كروان مشاكل وانجي بالتحريض على الفسق

اقرأ ايضا.. عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟

اقرأ ايضا.. سوابق آداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل

واعترف مهندس دار السلام أمام الأجهزة الأمنية في القاهرة، إنه استغل جهل والده وقام بالاستحواذ على العقارات الخاصة به وعددها عقاران، وعندما علم والده بالأمر نشبت بينهما خلافات في الفترة الأخيرة، وبتاريخ 1 ديسمبر تشاجر مع والده، بسبب العقارات المملوكة له.

اعترافات مفاجأة 

وأضاف المهندس المتهم في جريمة دار السلام، التي وقعت احداثها بمحافظة القاهرة أنه يوم الواقعة نشبت بينه وبين والده مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بإطلاق أعيرة نارية عليه من بندقية آلية، وعندما تدخلت والدته لاحقها على السلم وأطلق عليها أعيرة نارية.

وتابع المهندس المتهم بجريمة دار السلام في القاهرة، أنه قام بوضع جثمان والدته أسفل المرتبة الخاصة بالسرير الخاص بها، ثم وضع جثمان والده في جراج العقار، وبتاريخ 6 ديسمبر حضر إليه شقيقه وصديق والده لإقناعه بالتنازل عن العقارات.

وأكمل المتهم - مهندس دار السلام - أنه أطلق على شقيقه وصديق والده أعيرة نارية أودت بحياتيهما، وقام بنقل جثامينهم إلى شقة في الطابق الأول بذات العقار، ثم وضع طبقة أسمنتية على الجثامين لمنع انبعاث الرائحة وقام بسرقة 3 هواتف من والده ووالدته وسلسلة ودلاية وحلق.

القاهرة مهندس دار السلام دار السلام مديرية امن القاهرة جريمة دار السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

6 طلقات آلية.. التحقيقات: مهندس دار السلام ارتكب الجريمة على مدار يومين

قبور أسمنتية.. التحقيقات: مهندس دار السلام دفن والدته أسفل السرير ووالده بالجراج

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

زوال الشبورة.. الداخلية: فتح كافة الطرق أمام حركة المرور بعد وضوح الرؤية

حسين الشحات والشيبي.. القصة الكاملة لجلسة التحقيق مع لاعب الأهلي

الداخلية: إغلاق طريقي العلمين والإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

غلق طريقي الكريمات والإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين ومصر الخير تدشنان شحنة مساعدات غذائية وطبية لأهالي قطاع غزة

كلوب : صلاح يلعب دورا كبيرا في نجاح فريق ليفربول

أُصيبوا بالعمى!! .. ماذا يحدث للجنود الإسرائيليين المهاجمين لقطاع غزة؟

الذروة الثلاثاء.. موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد والأرصاد تحذر المواطنين

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

القوة الضاربة.. محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

فيديو

صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ