التحقيقات: مهندس دار السلام دفن شقيقه وصديق والده في الطابق الأول بالعقار

كشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، تفاصيل جديدة في جريمة مهندس دار السلام، والذي انهى حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده وقام بوضع طبقة أسمنتية على جثامينهم داخل عقار بمنطقة دار السلام.

تفاصيل جديدة في واقعة مهندس دار السلام

تبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم انهى حياة المجني عليهم مستخدما بندقية آلية عيار 7.62 مم، وفرد روسي عيار 7.62 مم، حيث انهى حياة والده ووالدته بتاريخ 1 ديسمبر ثم عاد وانهى حياة شقيقه وصديق والده يوم 6 ديسمبر 2023.

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وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم قام بإنهاء حياة شقيقه - هيثم فرخة - وصديق والده فرد الأمن باستخدام السلاح الناري، ثم قام بنقل جثامينهم إلى شقة بالطابق الأول، ثم أعد كمية من الأسمنت وقام بوضعها على الجثامين لمنع انبعاث الرائحة.

التحقيقات: المتهم قتل المجني عليهم على مدار يومين

وقالت التحقيقات، أن العقار مسرح الواقعة ملك والدي المتهم ويقطن به مهندس دار السلام برفقة والديه، حيث قام بارتكاب جريمته بسبب خلافات بينه وبين والديه على عقارين ملك والده بعدما قام بالاستحواذ عليهم مستغلا جهل والديه.

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واعترف مهندس دار السلام أمام الأجهزة الأمنية في القاهرة، إنه استغل جهل والده وقام بالاستحواذ على العقارات الخاصة به وعددها عقاران، وعندما علم والده بالأمر نشبت بينهما خلافات في الفترة الأخيرة، وبتاريخ 1 ديسمبر تشاجر مع والده، بسبب العقارات المملوكة له.

اعترافات مفاجأة

وأضاف المهندس المتهم في جريمة دار السلام، التي وقعت احداثها بمحافظة القاهرة أنه يوم الواقعة نشبت بينه وبين والده مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بإطلاق أعيرة نارية عليه من بندقية آلية، وعندما تدخلت والدته لاحقها على السلم وأطلق عليها أعيرة نارية.

وتابع المهندس المتهم بجريمة دار السلام في القاهرة، أنه قام بوضع جثمان والدته أسفل المرتبة الخاصة بالسرير الخاص بها، ثم وضع جثمان والده في جراج العقار، وبتاريخ 6 ديسمبر حضر إليه شقيقه وصديق والده لإقناعه بالتنازل عن العقارات.

وأكمل المتهم - مهندس دار السلام - أنه أطلق على شقيقه وصديق والده أعيرة نارية أودت بحياتيهما، وقام بنقل جثامينهم إلى شقة في الطابق الأول بذات العقار، ثم وضع طبقة أسمنتية على الجثامين لمنع انبعاث الرائحة وقام بسرقة 3 هواتف من والده ووالدته وسلسلة ودلاية وحلق.