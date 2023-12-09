تضامنا مع أبناء فلسطين.. الاحتفال بأعياد الطفولة بسيناء تضامنا مع الشيان الفلسطينيين

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم إحتفال مديرية التربية والتعليم بأعياد الطفولة والذي نظمه توجيه عام رياض الأطفال.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ، ثم تلاوة للقرآن الكريم للطفل علي محمد رجب من روضة مدرسة الشهيد عمرو ابو هنديه الرسمية والمتميزة للغات ، ثم كلمه عن الإستحقاق الإنتخابي للدكتور رائد عبدالناصر ، ثم كلمة عن عيد الطفوله للطفلة ليان إسلام علي من رضة مدرسة بنك سيناء الوطني ، ثم

مش بتوع حداد:

كما تم تقديم فقرة غنائية استعراضية ( عطونا الطفولة) من أداء أطفال روضة مدرسة الشهيد عمرو ابو هنديه الرسمية والمتميزة للغات .

وفقرة ( احنا مش بتوع حداد ) أطفال روضة مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات ، وفقرة " طريق الكباش" لأطفال روضة مدرسة حمدان الخليلي للتعليم الأساسي وفقرة ( القدس هترجع لينا ) لأطفال روضة مدرسة مصطفى حقي .

ثم فقرة شعرية عن فلسطين بعنوان " أنا الطفل الفلسطيني" للطفلة ملك حسن روضة مدرسة الشهيد الحجاوي .

ثم فقرات كوكتيل وطني من كورال إدارة الموهوبين تدريب أحمد صبري وتحت إشراف مروة عبد العزيز .

وأضافت حنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال ، أن إحتفالية هذا العام هي تضامناً مع أطفال فلسطين وعيشهم في ظروف صعبة جداً ، وأن الاحتفالية مهداه لهم دعماً ومساندة ورسالة للعالم من أطفال شمال سيناء.

وقد تم توجيه الشكر والتقدير لجميع من شارك في إقامة هذا الحفل ، الطلاب المشاركين والمعلمات المشرفات وإدارة المدارس، وتوجيه عام رياض الأطفال، وإدارة الموهوبين بديوان عام المديرية.

