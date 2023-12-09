عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامنا مع أبناء فلسطين.. الاحتفال بأعياد الطفولة بسيناء تضامنا مع الشيان الفلسطينيين

الاحتفال بأعياد الطفولة
الاحتفال بأعياد الطفولة تضامنا مع الفلسطينيين

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم إحتفال مديرية التربية والتعليم بأعياد الطفولة والذي نظمه توجيه عام رياض الأطفال.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ، ثم تلاوة للقرآن الكريم للطفل  علي محمد رجب من روضة مدرسة الشهيد عمرو ابو هنديه الرسمية والمتميزة للغات ، ثم كلمه عن الإستحقاق الإنتخابي للدكتور  رائد عبدالناصر ، ثم كلمة عن عيد الطفوله للطفلة  ليان إسلام علي من رضة مدرسة بنك سيناء الوطني ، ثم

 

مش بتوع حداد:

 

كما تم تقديم  فقرة غنائية استعراضية ( عطونا الطفولة) من أداء أطفال روضة مدرسة الشهيد عمرو ابو هنديه الرسمية والمتميزة للغات .

وفقرة ( احنا مش بتوع حداد ) أطفال روضة مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات ، وفقرة " طريق الكباش" لأطفال روضة مدرسة حمدان الخليلي للتعليم الأساسي وفقرة ( القدس هترجع لينا ) لأطفال روضة مدرسة مصطفى حقي .

 ثم فقرة شعرية عن فلسطين بعنوان " أنا الطفل الفلسطيني" للطفلة ملك حسن روضة مدرسة الشهيد الحجاوي .

 ثم فقرات كوكتيل وطني من كورال إدارة الموهوبين تدريب أحمد صبري وتحت إشراف  مروة عبد العزيز .

وأضافت حنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال ، أن إحتفالية هذا العام هي تضامناً مع أطفال فلسطين وعيشهم في ظروف صعبة جداً ، وأن الاحتفالية مهداه لهم دعماً ومساندة ورسالة للعالم من أطفال شمال سيناء. 

وقد تم توجيه الشكر والتقدير لجميع من شارك في إقامة هذا الحفل ، الطلاب المشاركين والمعلمات المشرفات وإدارة المدارس، وتوجيه عام رياض الأطفال، وإدارة الموهوبين بديوان عام المديرية.
 

txt

استعداداً لبدء الاستحقاق الانتخابي .. محافظ شمال سيناء يتفقد اللجان

سيناء الطفولة اعياد الفلسطينيين فقرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

ترشيحاتنا

محي الدين:حشد التمويل ونقل التكنولوجيا ضروري للانتقال العادل في الطاقة للدول النامية

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة برانيت الإسرائيلية

كتائب القسام تتوعد الاحتلال: دخلتم أحياء وستخرجون أشلاء

عبادة عجيبة.. علي جمعة يوضح كيف تكون ممن يواظبون على الذكر باستمرار

الأدوات الواجب توافرها في لجان انتخابات الرئاسة 2024

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.. ماذا حدث وكيف انتهت؟

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ