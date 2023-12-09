شغلوا القرأن.. ميدو يثير غضب جماهير الأهلي بعد إصابة نجم اتحاد جدة

علق أحمد حسام "ميدو"، مدرب الزمالك الأسبق، على إصابة لويز فيليبي مدافع اتحاد جدة، وتأكد غيابه عن بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 من الشهر الجاري.

وكتب مدرب الزمالك الأسبق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مش قولتلكوا؟ ربنا يستر الأسبوع القادم.



وتابع ميدو ساخرا: " أمنوا فرامل أتوبيس الفريق اللاعيبة تربط في التدريب وحصنوا نفسكم وشغلوا قرأن طول اليوم في ملعب التدريب بسماعات كبيرة 😂"

ويلعب اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية، ويلتقي العميد حال فوزه على أوكلاند منافسه الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في ربع النهائي.

