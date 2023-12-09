الشعب الديمقراطي: توعية مستمرة من الأحزاب بأهمية المشاركة في الانتخابات

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت نظامًا بالغ الدقة وفقًا للدستور والقانون لسير العملية الانتخابية، حيث يسرت عملية معرفة الناخب مقر لجنته الانتخابية.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توعية مستمرة تقدمها الدولة المصرية والأحزاب المصرية للناخبين بأهمية المشاركة، فضلًا عن أن الهيئة وضعت صور المرشحين في ورقة الاقتراع، وهو ما يعد ميزة لمن لا يجيدون القراءة والكتابة.

وأشار رئيس حزب الشعب الديمقراطي إلى أن تحالف الأحزاب المصرية "لفوا الشرق والغرب والشمال والجنوب" لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معلقًا: "لفينا الجمهورية كلها للتواصل مع المواطنين".