مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

استشهد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي بالنادي الأهلي، ليؤكد أن فريقه قادر على العودة إلى مستواه الفني المميز بعد الخسارة الأخيرة من مازيمبي في دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز

فى مؤتمر صحفي "خسارة فريقه أمام مازيمبي: انظروا إلى الأهلي الذي عانى في الموسم الماضي وتغلبنا عليه، واصل العمل وحقق لقب دوري أبطال إفريقيا".

ويستضيف صن داونز نظيره بيراميدز المصري غدا، الأحد، فى منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.