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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد جلال: إنزل وشارك بلدنا بتتغير بشكل كبير نحو الأمام

خالد جلال
خالد جلال

وجه المخرج خالد جلال، رسالة للمواطنين يحثهم فيها على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابية الرئاسية.

وقال خالد جلال، خلال مقطع فيديو عرضته قناة "إكسترا نيوز": "بلدنا بتتغير بشكل كبير نحو الأمام، ومشاركتك تدعم هذا التقدم، وتدعم المسيرة التنموية في مصر، لازم الناس تستخدم حقها في أنها تختار مستقبلها".

وتفتح اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات مباشرة كافة حقوق السياسية والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية وإبداء الرأي في أى استفتاء.

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