2400 لجنة فرعية.. ائتلاف نزاهة: نتابع الانتخابات الرئاسية في 10 محافظات 

كشف أيمن عقيل المتحدث باسم ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، آخر الاستعدادات قبل بدء العلمية الانتخابية.

وقال أيمن عقيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ائتلاف نزاهة مكون من 7 منظمات وهم 5 منظمات دولية و2 منظمة محلية ".

وأضاف أيمن عقيل:" نتابع الانتخابات في 10 محافظات في 2400 لجنة فرعية،، و الائتلاف يضم 100 شخص بين متابعين دوليين ومنسقين محليين".

وتابع أيمن عقيل:" نتابع الانتخابات الرئاسية منذ فتح باب التسجيل للترشح في الانتخابات وحتى إعلان النتيجة ".

وأكمل ايمن عقيل:" إطلعنا على قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات وقمنا بتنفيذ نموذج محاكاة للجنة الانتخابية للمتابعين التابعين لائتلاف نزاهة للتعرف على سير العلمية الانتخابية".