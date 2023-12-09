محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعدادات والتجهيزات النهائية للانتخابات الرئاسية.. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والقطاعات الخدمية.



شدد محافظ كفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في 10,11,12 من شهر ديسمبر الجاري، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة في صناعة مستقبل مصر، لافتاً إلى أنه يشارك في هذه الانتخابات نحو مليوني و339 ألفاً و 800 ناخب في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

وقال إن أبناء كفر الشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم إلا بالمشاركة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم إنهاء استعدادات المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، موجهاً بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولاً بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها.

وأشار إلى أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مضيفاً أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم (0473220792) من التليفون الأرضي، أو التليفون المحمول.

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