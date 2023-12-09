خبير أمن معلومات: عقوبة الجرائم الإلكترونية تصل للسجن والغرامة

أكد وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، أننا أمام معركة الوعي ولا بد من زيادة معدلات الوعي للمواطن أثناء متابعة أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر .

وقال وليد عبد المقصود في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب الإبلاغ عن أي حسابات وهمية منتشرة على صفحات السوشيال ميديا ".

وأضاف وليد عبد المقصود:" من يشارك أي محتوى زائف على السوشيال ميديا يقع تحت طائلة القانون ".

وتابع وليد عبد المقصود:" عقوبات الجرائم الإلكترونية تصل للسجن والغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه ".

واكمل وليد عبد المقصود :" أي حساب مغلق يشتبه في كونه حسابا وهميا، خاصة وإن لم يكن عليه منشورات كثيرة والصور المتواجدة عليه مصطنعة وصور من الطبيعة ".