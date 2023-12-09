نخلي بالنا.. خبير أمن معلومات يحذر المصريين من هذا الأمر

قال وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، إنه يتم تجهيز تريندات على السوشيال ميديا؛ لتشويه الانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال وليد عبد المقصود في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كي يتم ظهور تريند؛ لا بد أن يكون هناك تفاعل على منصات السوشيال ميديا ".

وأضاف وليد عبد المقصود:" الهجمة عندما تأتي من الخارج بمساعدة أشخاص من الداخل؛ تكون هجمة شرسة ".

وتابع وليد عبد المقصود:" نحن في معركة الوعي ولا بد من زيادة معدلات الوعي للمواطن في أثناء متابعة أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر ومتابعة المصادر الموثوقة".

ونه وليد عبد المقصود بأن :"انتشار الشائعات صداع متواجد في مجتمعنا ، وهناك أشخاص يتواجدون خارج مصر يقومون بتشكيل حسابات مزيفة وهمية من اجل التضليل وتواجد تريند ونشر شائعات ".

