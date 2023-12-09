فوائد خارقة لتناول القرنفل .. تعرف عليها

قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد القرنفل..

1. القرنفل مغذى للشعر

يعمل القرنفل على تغذية الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية لفروة الرأس واحتوائه على الفيتامين أ والفيتامين سي،والحديد والمنغنيز والبوتاسيوم مما يقلل من تساقط الشعر.

2. زيت القرنفل للوجه

يساعد مركب الأوجينول الذي يحتوي عليه زيت القرنفل في علاج حب الشباب والتخلص من الندبات المرافقة له،حيث يعمل على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب .

3. الوقاية من السرطان

مركب الأوجينول له خصائص مضادة للسرطان. حيث أُثبت أن مستخلص القرنفل يساعد في وقف نمو الأورام و الخلايا السرطانية.

4. يعمل كمضاد للبكتيريا

للقرنفل خصائص مضادة للميكروبات، أظهرت إحدى الدراسات أن زيت القرنفل الأساسي تمكن من القضاء على ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية، وهي مجموعة البكتيريا التي تسبب في التسمم الغذائي.

5. فوائد القرنفل للأسنان

يتميز القرنفل بخصائصه المضادة للبكتيريا التي تعمل على تعزيز صحة الفم بما في ذلك التخلص من رائحة الفم الكريهة، والوقاية من أمراض اللثة وبكتيريا الفم،كما يمكن استخدام زيت القرنفل للأسنان كمخدر موضعي للألم، من الممكن مضغ حبه قرنفل بدلاً من استخدام الزيت.

6. فوائد القرنفل للجهاز الهضمي

تشير بعض الدراسات أن استعمال مستخلص زيت القرنفل يزيد من إنتاج المخاط المعدي، الذي يعمل على منع تضرر بطانة المعدة من الأحماض الهضمية. كما يساعد على علاج الانتفاخ ، عسر الهضم والامساك.

7. فوائد القرنفل للسكري

يعمل مركب النيجيريسين الموجود في القرنفل كأداة طبيعية للتحكم في مستويات السكر وعلاج مقاومة الأنسولين، وتحمل الجلوكوز وتحسين وظائف البنكرياس وأمراض الكبد الدهنية و الالتهابات والإجهاد التأكسدى بالإضافة إلى تحسين وظائف الكبد العامة.

9. فوائد القرنفل للجنس

يُعرف القرنفل بنشاطه المعزز للجنس وزيادة النشاط الجنسي ، يمنع سرعة القذف ويعالج ضعف الانتصاب عند الرجال.

10. فوائد القرنفل للمناعة

تساعد مضادات الأكسدة في تقوية جهاز المناعة لحماية الجسم من العوامل الخارجية بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات والسموم والمواد التي تنتجها الميكروبات.

طريقة الاستعمال



نقطة واحدة من زيت القرنفل على كوب ماء او فنجان قهوة او مضغ حبة إلى اثنين يومياً

أو يضاف إلى الحليب ومرضى حساسية اللاكتوز يمتنعون .

