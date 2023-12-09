متعهدًا بإنهاء حماس.. نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

ثمن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، موقف الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن لمنع قرار وقف اطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن دعوات إنهاء الحرب تمنع الكيان الصهيوني من القضاء على حماس.

وقال نتنياهو، في كلمة له اليوم السبت، إن تل أبيب ستواصل حربها للقضاء على حركة حماس، وتحقيق الأهداف الأخرى التي وضعتها.

وأضاف "لا يمكن للدول الأخرى دعم القضاء على حماس والدعوة في نفس الوقت لوقف إطلاق النار بغزة".

وكان مجلس الأمن الدولي، فشل أمس الجمعة، في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وقال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تعرقل خطوات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف مندوب روسيا أن “الوضع استثنائي ويجب أن نتصرف لوقف الحرب في غزة”.

فيما أشار ممثل الإمارات في الأمم المتحدة إلى أنه لا بد أن يتوقف قصف غزة وإدخال المساعدات، داعيًا للتصويت على مشروع القرار.