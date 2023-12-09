بعد يومين من مقتـ.ـل ابنه|مصرع أحد أقرباء رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مصرع نجل شقيق عضو مجلس الحرب جادي آيزنكوت، بعد يومين فقط من مقتل ابنه.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن قوات الاحتلال أعلنت عن مصرع 5 جنود إضافيين خلال المعارك في غزة.

وأضافت أنه كان من بينهم ابن شقيق عضو كابينت الحرب، جادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، الذي قُتل ابنه أيضا، قبل يومين.

وكان اللواء (احتياط) جال آيزنكوت، نجل رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، لقى مصرعه في معارك في مدينة جباليا جراء انفجار عبوة ناسفة في بئر مفتوحة.

وحسب "يديعوت أحرونوت" العبرية، أُبلغت عائلة آيزنكوت اليوم بمقتل الرقيب ماور كوهين آيزنكوت (19 عاما) وهو مقاتل في الكتيبة 12 من لواء غولاني، وسقط أمس في معركة جنوب قطاع غزة.