التيجان السبعة .. رددها تشرح صدرك وتريح قلبك وعقلك

ذكر الله له فوائد عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها، ولا يقتصر ذكر الله - تعالى- على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل التفكر في خلق الله وفي نِعمه ذكر أيضًا، وقراءة القرآن، ودعاء الله - سبحانه- ومناجاته، والاستغفار ، والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحضور مجالس العلم، إلى غير ذلك مما يؤدي إلى معرفة الله -تعالى -والتقرب منه؛ فهو نوع من أنواع الذكر، وكلما ازداد العبد إيمانًا وتعلقه بخالقه - جل وعلا - كثُر ذكره له وثناؤه عليه.

ولكل شيء تاج وفقاً لما ذكره وعدده العلماء ومن تيجان الدعاء وراحة البال والاستغفار التى يحصن بها المسلم نفسه ويدفع بها الكرب ويلتمس بها الأجر والثواب ما يلى، وخصص العلماء 7 أدعية للذكر والتسبيح والدعاء والاستغفار والتحصين وتفريج الكرب وراحة البال، وسموها التيجان السبعة، وهي:

التيجان السبعة

1-تاج الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير.

2-تاج التسبيح : سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته.

3-تاج الدعاء : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.

4-تاج الإستغفار : اللهم أنت ربي ﻻ إله إﻻ أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ ، و أبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه ﻻ يغفر الذنوب إﻻ أنت.

5-تاج التحصين : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.

6-تاج تفريج الكرب : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

7-تاج راحة البال : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

فوائد ذكر الله

1- رضاء المولى -عز وجل-.

2-محبة الله - تعالى- للعبد.

3- مغفرة الذنوب والسيئات.

4- كسب الأجر والثواب الجزيل.

4- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر.

5- حياة للقلب وطمأنينة.

6- انشراح الصدر.

7- نور في الوجه.

8- قوة في الجسم.

9- البراءة من النفاق.

10- الحفظ من كل سوء.

11- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.

12- جلب النعم ودفع النقم.

13- زوال الهم والغم.

14- جلب الرزق.

15- نزول الرحمة والسكينة.