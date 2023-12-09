أحمد موسى عن الفيتو ضد غزة: أمريكا لا تبحث عن السلام

علق الإعلامي أحمد موسى، على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "العالم كله يدين أمريكا على قرارها باستخدام الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "ماينفعش 5 دول فقط تتحكم في مصير 200 دولة حول العالم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أمريكا تسهم في إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "أمريكا لا تبحث عن السلام وعلى أمريكا أن توقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا:" أمريكا تستطيع وقف إطلاق النار في غزة لكن أمريكا شريكة في إبادة الفلسطينيين ".