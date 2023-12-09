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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مين النجم؟.. خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على ساجرادا الأنجولي

خالد الغندور
خالد الغندور

حقق نادي الزمالك، فوزا ثمينا على ضيفه ساجرادا الأنجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على “فيس بوك”: “رأيكم: من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك وساجرادا الانجولي؟”.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، هدف الفوز لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

وبهذه النتيجة تصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية والفوز علي ساجرادا الأنجولي بهدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وجات ترتيب المجموعة كاملة، كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

3- أبوسليم الليبي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)

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