شوبير يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على ساجرادا الأنجولي.. ماذا كتب؟

حقق نادي الزمالك فوزا ثمينا على ضيفه ساجرادا الأنجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد السلام ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيس بوك”: “في رأيك- من هو رجل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي؟”.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

وبهذه النتيجة تصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية والفوز علي ساجرادا الأنجولي بهدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وجات ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (9 نقاط)

2- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

3- أبو سليم الليبي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)