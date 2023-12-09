انتهى .. قرار مفاجئ من معتمد جمال بالزمالك بشأن ثلاثي الفريق

كشف احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن موقف معتمد جمال المدير الفني للزمالك بشأن مشاركة فتوح وصبحي والزناري لاعبو الفريق في التدريبات الجماعية بعد انتهاء عقوبتهم في الساعات المقبلة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك على لسان معتمد جمال : إيقاف فتوح وصبحي والزناري انتهى وسأتواصل مع الإدارة من أجل حسم موقفهم من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة"

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر 2023، على ستاد الجيش في برج العرب.

