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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر ليس لديها ما تخشاه في الانتخابات الرئاسية

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن انتخابات رئاسة الجمهورية تتميز بالنزاهة والحياد والشفافية وتليق بنا كدولة، قائلا: محدش جاي يعمل تقرير مسبق عن الانتخابات.

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وتابع موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن البعثات التي حضرت لمتابعة الانتخابات الرئاسية جاية من إيطاليا والبرتغال مش عشان تجامل حد .


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه ليس لدى مصر ما تخشاه في الانتخابات الرئاسية وسيتم الإعلان عن السلبيات والإيجابيات على أرض الواقع.


استكمل موسى: مفيش انتخابات كاملة 100 %، حتى ترامب لم يعترف بنجاح بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في 2020.

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