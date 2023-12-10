أحمد موسى: مصر ليس لديها ما تخشاه في الانتخابات الرئاسية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن انتخابات رئاسة الجمهورية تتميز بالنزاهة والحياد والشفافية وتليق بنا كدولة، قائلا: محدش جاي يعمل تقرير مسبق عن الانتخابات.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن البعثات التي حضرت لمتابعة الانتخابات الرئاسية جاية من إيطاليا والبرتغال مش عشان تجامل حد .



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه ليس لدى مصر ما تخشاه في الانتخابات الرئاسية وسيتم الإعلان عن السلبيات والإيجابيات على أرض الواقع.



استكمل موسى: مفيش انتخابات كاملة 100 %، حتى ترامب لم يعترف بنجاح بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في 2020.