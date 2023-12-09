بسبب جملة نازية ضد إسرائيل.. بريطانيا تبحث عن متظاهر مؤيد لفلسطين

ذكرت تقارير أن شرطة العاصمة البريطانية تبحث عن متظاهر في احتجاجات مناهضة لإسرائيل اليوم في لندن.

وحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت التقارير إن هذا المتظاهر حمل لافتة يبدو أنها تدعو إلى "الحل النهائي" ضد اليهود - وهو المصطلح الذي استخدمته ألمانيا النازية كرمز لخطتها لإبادة جميع اليهود خلال الهولوكوست.

وأعلنت شرطة لندن في بيان نشرته على منصة "إكس"، أنها نفذت 13 عملية اعتقال خلال مظاهرة شارك فيها الآلاف دعما لفلسطين.

وأضافت الشرطة في بيانها أنه "تم اعتقال 13 شخصا حتى الآن بسبب اللافتات المسيئة وجرائم أخرى، بما في ذلك حيازة المخدرات".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشرطة إلى أنها تمكنت بمساعدة كاميرات المراقبة من التعرف على امرأة مطلوبة واحتجازها بسبب جريمة ارتكبتها في مسيرة احتجاجية في أواخر أكتوبر.

ونظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع لندن، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وشق المتظاهرون طريقهم عبر العاصمة البريطانية رافعين اللافتات والأعلام الفلسطينية عاليا قبل أن يتوقفوا أمام منصة في ساحة مجلس العموم.