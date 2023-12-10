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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الهيئة الوطنية للدول والمؤسسات الأجنبية: ليس لدينا ما نخفيه بالانتخابات الرئاسية

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم عقد مؤتمر صحفي لمجموعة من سفراء الدول العربية الشقيقة وممثلين من الكوميسا والاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي.

 

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وقال حازم بدوي في تصريحات تليفزيونية: "بنقول لهم تابعوا الانتخابات الرئاسية وإحنا معندناش حاجة نخفيها في الانتخابات الرئاسية".


وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين


وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 

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