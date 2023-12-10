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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة دمنهور تخصّص حافلات لنقل مُنتسبيها إلى لجان الانتخابات الرئاسية

دكتور إلهامى ترابيس
دكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور

أعلن الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، تخصيص حافلات لنقل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين في مختلف الإدارات والكليات من غير أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى لجان الوافدين على مدار الأيام المخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

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وأكد رئيس الجامعة أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، بوصفها الاستحقاق الدستوري الأهم لترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها، داعيًا جميع منتسبي الجامعة إلى المساهمة الإيجابية في الإنتخابات من خلال التصويت والمشاركة بفاعلية.

وأشار" ترابيس" إلى الجهود التى بذلتها الجامعة خلال الفترة الماضية بوصفها ركنًا أساسيًا من أركان التنمية، حيث نفذت سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية بجميع الكليات للحث على المشاركة الإيجابية، وكذا تم توفير الدعم الكامل لتسهيل عملية التصويت في الإنتخابات والسماح لجميع العاملين بالخروج المبكر ساعتين قبل مواعيد الانصراف الرسمي للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن محافظة البحيرة تضم 24 لجنة للوافدين بينهم 3 لجان فى مركز دمنهور تقع مقراتهم فى مدرسة الأبعادية الثانوية وموقف دمنهور العمومى، ومحطة قطارات دمنهور.

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