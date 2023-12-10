المدفعية الإسرائيلية تستهدف المستشفى الميداني الأردني في غزة

أفادت "وكالة الأنباء الفلسطينية" (وفا)، اليوم، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى الميداني الأردني بخان يونس جنوب غزة، لكن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأضافت أن المدفعية أطلقت قذيفة صوب المستشفى، مما ألحق به أضراراً.

من جانب آخر، قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفيات بشمال القطاع، ويستهدف المرضى والطواقم الطبية، مضيفاً أن إسرائيل "قررت قتل كل من يتواجد في الشمال".

وأضاف أبو الريش في حديث مع وكالة "أنباء العالم العربي"، أن "الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، وإسرائيل قررت أن تقتل كل من يتواجد في الشمال بطرق مختلفة، إما بالقصف المباشر أو القنص أو بحرمانهم من الخدمات الصحية".

وتابع: "الوضع في الجنوب أيضاً كارثي والمستشفيات أصبحت غارقة وسط بحر من الإصابات، ولم يعد بإمكانها تقديم الخدمات الطبية، في ظل العدد الكبير من الحالات والكادر الطبي المنهك والإمكانيات والمقدرات المعدومة".

وأضاف: "يتم أيضاً محاصرة مستشفى العودة بشمال القطاع، وتُسْتَهْدَف السيدات الحوامل اللواتي يتوجهن للمستشفى، وسقط عدد من الكوادر الطبية المتواجدة بالمستشفى ضحايا بسبب الاستهدافات الإسرائيلية".