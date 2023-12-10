عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدفعية الإسرائيلية تستهدف المستشفى الميداني الأردني في غزة

صدى البلد

أفادت "وكالة الأنباء الفلسطينية" (وفا)، اليوم، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى الميداني الأردني بخان يونس جنوب غزة، لكن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأضافت أن المدفعية أطلقت قذيفة صوب المستشفى، مما ألحق به أضراراً.

من جانب آخر، قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفيات بشمال القطاع، ويستهدف المرضى والطواقم الطبية، مضيفاً أن إسرائيل "قررت قتل كل من يتواجد في الشمال".

وأضاف أبو الريش في حديث مع وكالة "أنباء العالم العربي"، أن "الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، وإسرائيل قررت أن تقتل كل من يتواجد في الشمال بطرق مختلفة، إما بالقصف المباشر أو القنص أو بحرمانهم من الخدمات الصحية".

وتابع: "الوضع في الجنوب أيضاً كارثي والمستشفيات أصبحت غارقة وسط بحر من الإصابات، ولم يعد بإمكانها تقديم الخدمات الطبية، في ظل العدد الكبير من الحالات والكادر الطبي المنهك والإمكانيات والمقدرات المعدومة".

وأضاف: "يتم أيضاً محاصرة مستشفى العودة بشمال القطاع، وتُسْتَهْدَف السيدات الحوامل اللواتي يتوجهن للمستشفى، وسقط عدد من الكوادر الطبية المتواجدة بالمستشفى ضحايا بسبب الاستهدافات الإسرائيلية".

 

غزة الجيش الإسرائيلي المستشفى الميداني الأردني بخان يونس جنوب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي ويؤكد "مواصلة الحرب" في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى بخان يونس.. واستشهاد 17 فلسطينيا في غزة

ترشيحاتنا

برلماني: إصدار قانون بلجان فض المنازعات الضريبية أهم المطالب من الرئيس القادم

الأرصاد: عاصفة رعدية وأمطار ورياح.. وتحذر من الشبورة

المدفعية الإسرائيلية تستهدف المستشفى الميداني الأردني في غزة

الرئيس السيسي يدعو المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم من يصلح.. فيديو

شخصية لن تتكرر.. عمرو أديب: محمد صلاح لاعب معجزة ودرس لكل شاب|فيديو

بالرقم القومي.. استعلم عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ