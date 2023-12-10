برلماني: إصدار قانون بلجان فض المنازعات الضريبية أهم المطالب من الرئيس القادم

تحدث النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن أهم القوانين التى تطالب بها التنسيقية من الرئيس القادم وتم تقديمها ضمن البرنامج الانتخابى للمرشحين.

وأوضح أكمل نجاتى خلال حواره مع برنامج “التايعة” المذاع عبر القناة “الأولى”، أن البرنامج المقدم يتضمن ضرورة أصدار قانون لجان لفض منازعات ضريبة دائمة، بعد نجاح عمل لجان فض المنازعات التي شكلت في عام 2017 و2019.



وتابع: لجان فض المنازعات قضت على نسبة من النزاعات الضريبية الموجودة في المحاكم، وأيضا اقترحوا أن يتم خفض تكلفة الامتثال الضريبي.



الهدف

وأضاف: "الهدف هو زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب ودا بيعتمد على معادلة بسيطة وهى زيادة الحاصل الضريبي بدون تزويد السعر الضريبي الامر الذى يحقق انضمام الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمى".

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