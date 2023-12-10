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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة سرايا: انتخابات الرئاسة 2024 مهمة في تاريخ مصر الحديث

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، أن أيام الانتخابات الثلاثة مهمة في تاريخ مصر الحديث وعلينا أن نأخذ هذه الأيام بجدية تامة، مشددًا على أن هذه الانتخابات الرئاسية 2024 يترتب عليها شكل الوطن ومستقبله حتى نهاية العقد الجاري.

وأوضح "سرايا"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كلما زاد أعداد الناخبين في لجان الانتخابات يتناسب طرديًا مع قوة الرئيس القادم ووزنه النسبي بالإقليم، مؤكدًا أننا في منطقة بها تنافسات حادة ونوع من الصراعات الإقليمية الكبرى، منوهًا بأننا نحتاج أن يكون الرئيس المصري القادم قوي ومدعوم من الشعب.

وأشار “سرايا”، إلى أن من سيصوت غدًا في الانتخابات الرئاسية يضع على رأس أولوياته الأمن وما يحدث في المنطقة، موضحًا أن الشعب المصري يعي معنى الجمهورية واختيار قائد الجمهورية.

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