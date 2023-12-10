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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

131 ألف ناخب يختارون رئيس الجمهورية.. خريطة اللجان وعناوينها بالدقي

صدى البلد

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى، وذلك بإعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا، موزعون على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركز انتخابى، بالإضافة إلى لجان المغتربين.

 

خصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية فى حى الدقى، لاستقبال 131 ألفًا و674 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، نوضح بيان بعناوين تلك المقار الانتخابية فيما يلي:

 

-مدرسة الإمام على الابتدائية النموذجية – شارع عبد الرحيم صبرى ناصية شارع لطفى حسونة.

-روضة ومدرسة الشهيد العقيد/عامر عبد المقصود الابتدائية - ناصية شارع التحرير مع شارع محى الدين أبو العز.

-مدرسة الأورمان الثانوية النموذجية العسكرية بنين - شارع المدارس من شارع الدقي.

-مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين - شارع الثورة بجوار نادى الزراعيين.

-مدرسة الأورمان الثانوية للبنات – شارع الجيزة بجوار متحف محمود

-الهيئة العامة للنظافة والتجميل – شارع السكري.

-استراحة الديزل – نهاية شهارع التحرير من شارع السودان.

-الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – تقاطع شارع نادى الصيد مع شارع وزارة الزراعة.

-مدرسة بدر الإعدادية بنين – شارع إيران.

-المركز القومى للبحوث – شارع النور.

-مركز شباب الدقى – نهاية تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان.

-مركز شباب بين السرايات – شارع السكرى بمنطقة بين السرايات.

 

وشهدت استعدادات الحى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجهيز اللجان وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، من مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب رفع كفاءة محيط المقار بإزالة أى مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي.

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