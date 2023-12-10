برلماني: أعضاء التنسيقية تبنوا رؤى لتطوير الزراعة

قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الملف الزراعي حاز اهتمامًا كبيرًا خلال مناقشات برنامج تنسيقية شباب الأحزاب الذى سلم لحملات المرشحين الأربعة.

وأكد محمد السباعي، خلال حوار مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الاولى، أن أعضاء التنسيقية تبنوا بعض الرؤى لتطوير الزراعة أبرزها الرؤى المتعلقة بالزراعات التعاقدية، مؤكدا ملف الأمن الغذائي هو أمن قومي.

وتابع: يجب انشاء هيئة مستقلة معنية بالزراعات التعاقدية ويكون دورها الرئيسية حماية المزارع".



حماية الفلاح



وأكد عضو التنسيقية على أهمية حماية الفلاح من خلال اصدار وثيقة تأمينية للفلاح تحميه حال تعرضه للضرر وتقدم تعويضات في حالة الإصابة بحيث يكون في شيء من الأمان ويكون في تناغم للتوسع في التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة.



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