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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انقراض البشر في 2030..مخاوف كبيرة للذكاء الاصطناعي يحذر منها الخبراء

انقراض البشر في 2030..مخاوف
انقراض البشر في 2030..مخاوف كبيرة للذكاء الاصطناعي يحذر منها

يحذر بعض الخبراء من أنه يمكن للذكاء الاصطناعى أن يقضي على الجنس البشري بحلول عام 2030، ومن بين المتشائمين عالم الكمبيوتر الأمريكي إليعازر يودكوفسكي الذي راهن على أن الجنس البشري سيقضي تمامًا بحلول 1 يناير 2030، وهو باحث مشهور في معهد أبحاث ذكاء الآلة في بيركلي بكاليفورنيا، وأحد أكثر الخبراء صراحة للتحذير بشأن الذكاء الاصطناعي.

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب عالم الكمبيوتر مؤخرا، "إذا قام شخص ما ببناء ذكاء اصطناعي قوي للغاية، في ظل الظروف الحالية، أتوقع أن يموت كل فرد من الجنس البشري وجميع أشكال الحياة البيولوجية على الأرض بعد ذلك بوقت قصير"، مضيفا "النتيجة المحتملة لمواجهة الإنسانية لذكاء خارق هو خسارة كاملة".".

 

يقول إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمحو الإنسانية إذا تجاوز ذكاءه البشر، ثم يطور قيمًا وأهدافًا مختلفة للبشر.

 

كما أنه من بين الخبراء البارزين الآخرين الذين يقولون إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدمر الحضارة، الملياردير إيلون ماسك والعالم البريطاني ستيفن هوكينج، على الرغم من أنهم لم يقصدوا الإشارة إلى أن جميع البشر سيتم القضاء عليهم بحلول عام 2030.

 

كان ماسك يدق ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، محذرًا الشهر الماضي فقط من أنه قد يدمر الحضارة، على الرغم من أنه يشير إلى أنه لن يقضي تمامًا على البشر لأننا جزء "مثير للاهتمام" من الكون، وادعى أنه سيكون أكثر ذكاءً من البشر بحلول عام 2030.

 

حذر الدكتور هوكينج سابقًا من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينطلق من تلقاء نفسه ويعيد تصميم نفسه بمعدل متزايد باستمرار والذي سيكافح البشر، المحدودون بالتطور البيولوجي، لمواكبة ذلك.

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