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أخبار البلد

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

صدى البلد

في مشهد يعكس وحدة وتلاحم الشعب المصري، اجتمع رجال الأزهر في محافظة الغربية ليشاركوا في مسيرة تحمل رسالة قوية لتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد، مرتدين العمائم البيضاء، وانطلقوا في مسيرة احتفالية، وهم يهتفون بشكل متواصل "تحيا مصر".

تزامنت هذه المسيرة مع بداية الساعات الأولى من أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، مما أضفى على الحدث أهمية إضافية وجعله يحظى بتفاعل كبير من المشاركين والمارة على حد سواء.

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 تجمع رجال الأزهر من مختلف الأعمار في مشهد يعيد للأذهان وجود رجال الأزهر في كل حدث وطني، إذ يعد الأزهر من أهم المؤسسات الدينية والثقافية في مصر، ويلعب دورًا هامًا في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ المبادئ الأخلاقية في المجتمع. 

عبر هذه المسيرة، حرص رجال الأزهر على تأكيد دورهم الفعال في دعم الوحدة الوطنية والتعبير عن حبهم وانتمائهم لبلدهم.

 "تحيا مصر" التي رددوها مرارا، تعكس التفاؤل والإيمان بقدرة الشعب المصري على التغلب على التحديات والبناء نحو مستقبل أفضل.

وتأتي هذه المسيرة في إطار العمل لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. 

احتفالية الانتخابات الرئاسية الانتخابات

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