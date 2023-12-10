30 مليون عامل مصري يرسمون خريطة مستقبل مصر

بدأت لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية عملها اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً ، وخلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الدور الوطني لـ 30 مليون عامل مصري في مساندة بلاده خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد، وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التى حققها فى مختلف قطاعات الدولة المصرية، مشددا على أن المصريين سوف يرسمون خريطة مستقبل مصر باختبار رئيس يعشق تراب وطنه ويحافظ على أمن بلده وسلامة شعبه، بالاحتشاد أمام مراكز الاقتراع بمختلف محافظات الجمهورية ، ليعبروا عن مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.

ومن المقرر أن يدلي حسن شحاتة وزير العمل بصوته اليوم في الانتخابات الرئاسية في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة بمصر الجديدة بالقاهرة .

كما يدلي محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصوته في مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية والثانوية بنات الكائنة بالحي الرابع بجوار قسم القاهرة أول بالتجمع الخامس.

وكان وزير العمل قد وجه مديريات العمل بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية ، والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة فريق العمل المركزي المشكل بالوزارة بكافة التفاصيل على مدار اليوم، فضلا عن بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لتسهيل مشاركة العمال بالانتخابات.

وشكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة ، ورؤساء النقابات العامة ، ورؤساء الاتحادات المحلية ، لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، خلال أيامها الثلاثة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه يوجد للنقابة العامة فى كل محافظة ممثل عنها داخل الحملة الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وجميعهم ملتزمين بالعمل تحت مظلة الحملة.