عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

30 مليون عامل مصري يرسمون خريطة مستقبل مصر

صدى البلد

بدأت لجان الاقتراع  للانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية عملها اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً ، وخلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.

وأكد  النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الدور الوطني لـ 30 مليون عامل مصري في مساندة  بلاده خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد، وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التى حققها فى مختلف قطاعات الدولة المصرية، مشددا على أن المصريين سوف يرسمون خريطة مستقبل مصر باختبار رئيس يعشق تراب وطنه ويحافظ على أمن بلده وسلامة شعبه، بالاحتشاد أمام مراكز الاقتراع بمختلف محافظات الجمهورية ، ليعبروا عن مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.

ومن المقرر أن يدلي حسن شحاتة وزير العمل بصوته اليوم في الانتخابات الرئاسية في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة  بمصر الجديدة  بالقاهرة .

كما يدلي محمد جبران  رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصوته في مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية والثانوية بنات الكائنة بالحي الرابع بجوار قسم القاهرة أول  بالتجمع الخامس.

وكان وزير العمل قد وجه مديريات العمل بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية ، والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة فريق العمل المركزي المشكل بالوزارة بكافة التفاصيل على مدار اليوم، فضلا عن بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لتسهيل مشاركة العمال بالانتخابات.

وشكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة ، ورؤساء النقابات العامة ، ورؤساء الاتحادات المحلية ، لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، خلال أيامها الثلاثة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه يوجد للنقابة العامة فى كل محافظة ممثل عنها داخل الحملة الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وجميعهم ملتزمين بالعمل تحت مظلة الحملة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

ترشيحاتنا

حكيم يدلي بصوته في لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري.. صور

الانتخابات الرئاسية في الأزهر وعابدين والسيدة زينب والموسكي كاملة العدد

وزير النقل: المصريون يسجلون ملحمة بطولية رائعة ويضربون المثل في حب الوطن

وزير التعليم العالي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

البابا تواضروس الثاني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.. فيديو وصور

حسام غالي يدلي بصوته الانتخابي في مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

فيديو

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ