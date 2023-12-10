بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.. رئيسة جامعة أمريكية عريقة تقدّم استقالتها |تفاصيل

قدمت رئيسة جامعة أمريكية عريقة استقالتها بعد أن أثارت تصريحاتها بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة خلال جلسة استماع في الكونجرس بالحرم الجامعي الأمريكي ردود فعل عنيفة وغضبا كبيرا.

وأعلنت إليزابيث ماجيل، رئيسة جامعة بنسلفانيا عن تقديمها استقالتها رافضة الإفصاح عما إذا كان الطلاب الذين دعوا إلى الإبادة الجماعية لليهود سيتم معاقبتهم أم لا.. فيما أكدت الجامعة أن رئيستها قدمت استقالتها "طوعًا" لكنها ستظل في منصبها لحين تعيين رئيس آخر.

الإبادة الجماعية لليهود

وتعرضت إليزابيث ماجيل ورئيسة جامعة هارفارد ورئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي إلى الانتقاد بسبب تعليقاتهم التي وصفت بأنها "المثيرة للجدل" أمام لجنة بمجلس النواب عُقدت في 5 ديسمبر الجاري وسط احتجاجات واسعة النطاق في الحرم الجامعي بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة وعدد متزايد من حوادث معاداة السامية.

وكان ذلك عندما سألتهم عضوة الكونجرس الجمهورية في نيويورك إليز ستيفانيك: "هل الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك قواعد السلوك الجامعية أو القواعد المتعلقة بالتنمر والتحرش؟ نعم أم لا؟"

حينها أكد الثلاثي أن الأمر يعتمد على "السياق" ولم يدينوا بشكل قاطع الدعوات للإبادة الجماعية لليهود بسبب حربهم على غزة.

ورغم اعتذار “ماجيل” عن تصريحاتها إلا أن الدعوات لها بالتنحي مازالت مستمرة كما انتقدها البيت الأبيض وحرمت الجامعة من منحة قدرها مليون دولار من قبل أحد المانحين الرئيسيين لها وهو ما دفعها لتقديم استقالتها.

كما اعتذرت رئيسة جامعة هافارد الأمريكية كلودين جاي عن تصريحاتها أيضًا.

وتعد جامعة بنسلفانيا - المعروفة باسم UPenn - من بين أقدم الجامعات وأكثرها شهرة في الولايات المتحدة، وهي جزء من مجموعة النخبة Ivy League إلى جانب مؤسسات مثل هارفارد وييل.