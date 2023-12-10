واجب وطني.. وزير العمل يحث ملايين العمال على التوجه إلى صناديق الاقتراع

أدلى حسن شحاتة، وزير العمل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الأحد، باللجنة الفرعية رقم 9، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري ابو عميرة بقسم مصر الجديدة.

وكان الوزير شحاتة قد وجه مديريات العمل بالمحافظات، أمس السبت، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى بدأت اليوم الأحد والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة "فريق العمل المركزي"- الذي شكله الوزير بكافة التفاصيل على مدار اليوم.

وجاء في تكليفات الوزير لمديري المديريات، التنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال، لتمكين العاملين في المصانع والشركات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني، وحق دستوري وقانوني، وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع، وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك، مع التزام العامل بنظام التناوب الذي يضعه صاحب العمل، وفقاً للمواعيد التي يحددها.

وحث الوزير الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع، استكمالاً لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة، بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ.

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