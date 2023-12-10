الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقل على إثرها 27 فلسطينيًا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، وهم: ابراهيم محمد فلاح عوايصة، وعيسى إبراهيم عوايصة من الظاهرية، وعلاء عباس أبو شخيدم، وحازم الرجبي، وموسى عايد العجلوني من المدينة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد عمرو محمد اشتية من كفر نعمة غربًا، وصهيب محمد صالح البرغوثي من دير أبو مشعل شمالا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد جهاد الشوعاني، وإيهاب الشوعاني من مخيم قلنديا شمالًا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من المدينة، وهم: محمود علان صوافطة، وأحمد موفق ابو دواس، وعتيبة فالح أبو محسن، وليث منجد مسلماني، ونمر عمر حمزة دراغمة، ورائد قدري دارغمة، ومحمد غسان الجالودي، وعرب الشحروري، وبلال مهيوب صوافطة، ومحمد زياد ابو جبارة، وايهاب محمد سعود دراغمة، وعباس نايف عبد الرازق، وربيع حسن نمر صوافطة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: هشام داوود ردايدة، ويونس محمد حساسنة من بلدة العبيدية، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوبًا.

ومن نابلس، اعتقلت القوات السيدة حليمة إيهاب أبو صالحية من منطقة الجبل الشمالي، والأسير المحرر ثائر عامر من كفر قليل جنوبًا.