برلماني: مظاهر الاحتشاد أمام مقار الاقتراع رسالة للعالم بنزاهة الانتخابات الرئاسية

رئيس قوي عاملة النواب:

أدلى النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الأحد، بمقره الانتخابي .

وقال عبد الفضيل، في تصريح له: إنه يوجد للنقابة العامة فى كل محافظة ممثل عنها داخل الحملة الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وجميعهم ملتزمين بالعمل تحت مظلة الحملة.

وأكد رئيس قوي عاملة النواب : إن مظاهر الاحتشاد أمام مقار الاقتراع هو رسالة مهمة موجه للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ، فضلا عن وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه ، ويحافظ على أمن بلده ، وسلامة شعبه، فضلا عن أن هذا الاحتشاد للمصريين على صناديق الانتخابات بالداخل بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

ودعا النائب عادل عبد الفضيل 250 ألف عامل بقطاعات المالية والضرائب والجمارك علي مستوي الجمهورية ، الى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطنى لعمال مصر بصفة عامة وعمال المالية والضرائب والجمارك بصفة خاصة فى مساندة بلادهم خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد ، والتأكيد عن تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التى حققها فى مختلف قطاعات الدولة المصرية.

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