بالصور.. الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية ترصد حشود المواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية

رصدت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا من جانب مواطني الإسكندرية في الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، بجميع اللجان الانتخابية بالإسكندرية.

من ناحية أخرى، تواصل غرفة العمليات بالمحافظة انعقادها داخل ديوان عام المحافظة، والتي ترأسها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.