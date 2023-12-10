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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية.. جهود أمنية لتسهيل مشاركة كبار السن والحالات الإنسانية في التصويت.. صور

صدى البلد

تعيش مدينة الإسكندرية حالة من الحماس والتفاؤل بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت اللجان الانتخابية توافد حشود ضخمة من الشباب وكبار السن منذ الساعات الأولى للمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام.
 

 

 

انطلاق التصويت في سابا باشا بالاسكندرية

في بداية المارثون الانتخابي، اصطف المواطنون، رجالًا ونساءً ومسنين، أمام اللجان الانتخابية في منطقة سابا باشا  في الاسكندرية. بدأت المقرات الانتخابية في استقبال المواطنين وتنظيم الصفوف استعدادًا لدخول الناخبين إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية.

 

 دور الأمن في تسهيل العملية الانتخابية

أجهزة الأمن في الاسكندرية لم تقتصر على تأمين العملية الانتخابية فقط، بل قدمت المساعدات لكبار السن والحالات الإنسانية لضمان مشاركتهم في الانتخابات بكل يسر وسهولة. تعكس هذه الخطوة الإنسانية التزام الأمان بضمان حقوق جميع المواطنين في التصويت.

 

الدور الحيوي للأحزاب والقوى الوطنية

وحثت الأحزاب السياسية والقوى الوطنية أعضائها على النزول والمشاركة الفعّالة في الانتخابات دون توجيه توجيه الناخبين لاختيار مرشح معين. يتعين على الجميع القيام بدورهم في تشجيع المشاركة الديمقراطية لضمان تمثيل شامل وعادل.
 

تكثيف الجهود

تكثّف أجهزة الأمان في مديرية أمن الاسكندرية جهودها في متابعة الحالة الأمنية حول اللجان الانتخابية. تشمل هذه الجهود توفير الخدمات الميدانية لضمان تسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم. ولضمان الراحة التامة، وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كل ما يلزم من مستلزمات ووسائل لجعل العملية تسير بشكل هادئ وفعّال.

 



 

مشاركة فعّالة لكبار السن

لا يقتصر الاهتمام على الشباب فقط، بل حرصت أجهزة الأمان على تقديم الدعم والمساعدة لكبار السن. توفير كراسي متحركة ومظلات خارج اللجان يعكس الاستعداد الشامل لضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في هذه العملية الهامة.
 

دور المواطنين في توجيه أبنائهم للمشاركة

تعكس قصة إحدى السيدات المسنات حالة من الفرح والرغبة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وتؤكد على أهمية توجيه الأبناء لاختيار مستقبلهم، مشيرة إلى أن واجب كل أب وأم هو توجيه أبنائهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في المشاركة الديمقراطية.

 

 تحضيرات متقدمة لاستقبال الانتخابات

وأعدت محافظة الإسكندرية بشكل شامل لضمان سير العملية بسلاسة. 351 مقر انتخابي و533 لجنة فرعية، وتم توفير كل سبل الراحة للمواطنين. يشكل عدد الناخبين الذين يبلغون 4 ملايين و300 ألف ناخب إشارة واضحة إلى حجم المشاركة المتوقع.
 

 

انطلاق عملية التصويت 

ومع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على حق جميع المواطنين البالغين 18 عامًا في ممارسة حقهم في التصويت. يعكس هذا الجهد الوطني التزاماً راسخاً بالديمقراطية وضمان إشراك الجميع في صنع مستقبل الوطن.

 

ويبرز مشهد الانتخابات الرئاسية  2024 كتجسيد للمشاركة الوطنية الفعّالة. إن هذا الحدث ليس مجرد انتخابات، بل هو فرصة لجميع أفراد المجتمع للمساهمة في تحديد مستقبلهم الوطني.

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