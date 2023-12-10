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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب إرادة جيل: الشعب على وعي كبير بأهمية المشاركة بانتخابات الرئاسة

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل

 أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية (المكون من 42 حزبا سياسيا)، بالإقبال الكبير من جميع الفئات المصرية منذ ساعات الأولى من إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، واصفا مشهد الانتخابات بـ"الحضاري". 


وقدم مطر ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (الأولى) المصرية اليوم الأحد ـ التحية للمصريين الذين قدموا منذ الساعات الأولى من إجراء الانتخابات الرئاسية مشهدا حضاريا بالاحتشاد أمام المقرات للإدلاء بأصواتهم، مما يؤكد على وعي وفهم المواطن لأهمية المشاركة الانتخابية كونها أمرا مهما لمصلحة بلاده.


وأوضح أن هذا المشهد الانتخابي الرئاسي القوي يبعث رسالة للعالم أجمع بأن مصر تتقدم للأمام في جميع المجالات بما فيها المجال السياسي واختيار بشكل ديمقراطي حقيقي حر ما يمثل البلاد خلال الفترة القادمة، مشددا على أهمية الحوار الوطني الذي عزز من تواجد الأحزاب ومشاركتها مع كافة أطياف الشعب المصري بدون أي قيود تذكر.


وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية حق دستوري، وهو ما يدفع المصريين بكافة أطيافهم إلى الحرص على التصويت من أجل وطنهم، واستكمال الجمهورية الجديدة، إضافة لشعورهم بأهمية الأمن والأمان لوطنهم.


وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).


وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

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