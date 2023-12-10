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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاركة العاملين في أوقاف سيناء بالانتخابات الرئاسية

مشاركة العاملين باوقاف
مشاركة العاملين باوقاف سيناء في الانتخابات الرئاسية

توافد  العاملون بمديرية أوقاف شمال سيناء والإدارات الفرعية بكثافة منذ الصباح الباكر على لجان الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية في مشهد وطنى يعبر عن مدى التفاف جميع فئات الشعب المصري في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية قادمة مدتها 6 سنوات.

انزل شارك

وناشد  محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بشمال سيناء،  الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية، قائلا "انزل شارك... صوتك أمانة"، 

ووجه بضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذى كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم في تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والازدهار.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

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انعقاد غرفة عمليات شمال سيناء لمتابعة الانتخابات الرئاسية

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