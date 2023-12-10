مشاركة العاملين في أوقاف سيناء بالانتخابات الرئاسية

توافد العاملون بمديرية أوقاف شمال سيناء والإدارات الفرعية بكثافة منذ الصباح الباكر على لجان الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية في مشهد وطنى يعبر عن مدى التفاف جميع فئات الشعب المصري في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية قادمة مدتها 6 سنوات.

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وناشد محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بشمال سيناء، الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية، قائلا "انزل شارك... صوتك أمانة"،

ووجه بضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذى كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم في تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والازدهار.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.