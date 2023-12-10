رئيس لجنة عامة في شرم الشيخ: إقبال كبير من الناخبين على صناديق «الوافدين»

قال المستشار خالد عيد، رئيس اللجنة العامة في شرم الشيخ من قسم أول شرم الشيخ، إنّ العملية الانتخابية تسير بصورة مُرضية، لافتًا إلى أنَّ العمل جارٍ في 11 لجنة فرعية، إذ وصل جميع القضاة والموظفون، وبدأ العمل باللجان في تمام الساعة 9 صباحًا.



وأضاف «عيد»، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن أعدادًا كثيفة من المواطنين للتصويت باليوم الأول للانتخابات الرئاسية، خاصة بلجان الوافدين.

وأشار إلى أن القضاة يقومون بعمل جيد في التعامل مع الكثافات الموجودة باللجان، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق.