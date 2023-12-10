انعقاد غرفة العمليات بمجلس مدينة العريش لمتابعة الانتخابات الرئاسية

انعقدت غرفة عمليات مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، بهيئتها بالكامل لمتابعة لجان الانتخابات بالمجلس، بالتعاون مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة عملية الانتخابات داخل المدينى من خلال غرفة عمليات فرعية بالمجلس بالتعاون مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار اليوم.

مناطق الخدمات

وأعطى وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته بعمل متابعة من رؤساء مناطق الخدمات التابع لها لجان انتخاب، وذلك في 18 مدرسة بها لجان انتخاب ووجود ثلاث لجان انتخابية للوافدين.

وتستمر لجان الاقتراع في استقبال الناخبين منذ حتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات المجلس.

وتتابع غرفة عمليات مجلس مدينة العريش، أول بأول عملية الانتخابات وتوفير جميع الاحتياجات داخل اللجان، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات، ولا توجد أي معوقات أو مشاكل داخل اللجان والانتخابات تسير بيسر وهدوء مع استمرار توافد المواطنين للاقتراع.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.





